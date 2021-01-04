مها الصغير تطلب الدعاء لوالدها بعد إصابته بكورونا

الإثنين 04/يناير/2021 - 10:22 ص
بوابة الفجر
أماني سلام
تدهورت الحالة الصحية ل خبير التجميل محمد صغير، حما النجم أحمد السقا، بسبب إصابتة بفيروس كورونا المنتشر، والذي تم نقله إلى إحدى المستشفيات.


وكان طالبت الإعلامية مها الصغير، الدعا ل والدها محمد الصغير، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "تويتر" قائلة "يا رب تقويه وتشفيه عشرة العمر الأخ والصديق الوفى المخلص عشرة العمر محمد الصغير".


يذكر أن تعرض العديد من الفنانين ل الإصابة بفيروس كورونا المنتشر في العالم، وكان آخرهم النجمة يسرا، شريف رمزي.

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