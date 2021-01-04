تداول 7 الاف و764 طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الاحمر

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اعلنت هيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على ارصفة موانئ الهيئة (2) سفينة وتم تداول (7764) طن بضائع و(407) شاحنة حيث شملت حركة الواردات (137) طن بضائع و(42) شاحنة فيما شملت حركة الصادرات (7627) طن بضائع و(365) شاحنة بضائع.

حيث يشهد ميناء سفاجا اليوم مغادرة السفينة بوسيدون اكسبريس فيما استقبل الميناء بالأمس السفينة الحرية2 وغادرت ثلاث سفن وهى امانة، الحرية، امل كما شهد ميناء نويبع اليوم مغادرة السفينة سينا فيما شهد الميناء بالأمس رحلة مكوكية للسفينة سينا ( وصول وسفر ).

بتاريخ: 4 يناير 2021