الخارجية الإيرانية: لن نجري أي مفاوضات بشأن قدراتنا العسكرية

الإثنين 04/يناير/2021 - 10:07 ص
روحاني
روحاني
وكالات

أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، ردًا على مستشار الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، أنها لن تجري أي مفاوضات بشأن قدراتها العسكرية، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الاثنين.

 

أكد جيك سوليفان، مستشار الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، للأمن القومي، ضرورة التفاوض على برنامج إيران الصاروخي، قبل الاتفاق النووي.

 

 وفي وقت سابق، صرح سوليفان، بأن الإدارة القادمة تريد إعادة إيران "إلى الصندوق" من خلال الرجوع إلى الاتفاق النووي وإجبار طهران على الامتثال لشروط الاتفاقية الأصلية.

 

يذكر أن الرئيس الأمريكي المنتخب، أعرب سابقا عن نيته العودة إلى الاتفاق النووي الذي انسحبت منه إدارة ترمب، من جانب واحد عام 2018، في حال عودة إيران في المقابل إلى تطبيق مسؤولياتها بالكامل بموجب الصفقة.

 

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روحاني ايران القدرات العسكرية

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