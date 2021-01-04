وفاة عمة الفنان مصطفي قمر

الإثنين 04/يناير/2021 - 10:06 ص
بوابة الفجر
أماني سلام
توفت عمة الفنان مصطفي قمر، منذ ساعات، والتي لم يتم الكشف عن موعد صلاة الجنازة أو العزاء.


ونشر مصطفي قمر، منشور عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلا "انتقلت الي رحمة الله وأمنه عمتي الحاجة ام كلثوم قمر (كلثومة) ارجو من حضراتكم الدعاء لها بالرحمة والمغفرة ولنا الصبر والسلوان ولا يريكم الله مكروه في عزيز لديكم".


يذكر أن أخر أعمال مصطفى قمر، البوم "ضحكت ليا، والذي تم طرحه في 2019.

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