تطورات مفاجئة في تجديد الزمالك لعقد ساسي

وصلت العلاقة بين مسئولي الزمالك والتونسي فرجاني ساسي نجم الفريق إلى طريق مسدود، حيث أبلغت إدارة النادي الأبيض رسميًا النجم التونسي بعدم نيتها تجديد عقده وذلك في ظل مغالاته في طلباته المالية.





وطالبت إدارة القلعة البيضاء النجم التونسي بإحضار عرض رسمي في حال رغبته في الرحيل خلال موسم الانتقالات الحالي خاصة أن كل ما تردد عن تلقيه عروضًا من الدحيل القطري أو غيره عروض شفهية ولم يصل إلى النادي أي عرض رسمي.









وأعلن ساسي عن ترحيبه بالتجديد والاستمرار في صفوف القلعة البيضاء لكن مقابل رفع عقده إلى 2 مليون يورو صافيًا وخالص الضرائب.









وأوضحت التقارير الصحفية أن هذا يعنى أن عقد النجم التونسي سيُكلف خزينة الزمالك 3 ملايين يورو في الموسم بإجمالي 9 ملايين يورو على مدار 3 سنوات بما يقترب من 180 مليون جنيه وهو رقم قياسى غير مسبوق.









وألمحت التقارير الصحفية أن الإدارة ذكرت أن أعلى لاعب في الأهلى يتقاضى مليون دولار ولا يمكن التجديد لساسي بهذا المبلغ لما سيتبعه من أزمات بين اللاعبين.









وأشارت التقارير الصحفية إلى أن فرجاني ساسي لم يتلق أية عرض رسمية على مدار الفترة الماضية بعكس باقى اللاعبين الذين تتهافت أندية كثيرة على ضمهم ولكن الزمالك نجح في التجديد لأوباما وفتوح وهما مستقبل الزمالك.









وألمحت التقارير الصحفية أن 5 لاعبين تلقوا عن طريق النادي عروضًا لضمهم، وهم : مصطفى محمد وفتوح وأوباما وزيزو وحميد أحداد وبخلاف ذلك لا توجد عروض رسمية لأحد.



