أرتيتا يشيد بقدرات لاعبه ويصفه بـ"القائد بالفطرة"

الإثنين 04/يناير/2021 - 10:00 ص
بوابة الفجر
أشاد ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق آرسنال، بلاعبه كيران تيرني ووصفه بأنه "قائد بالفطرة" وتوقع أن يحمل شارة القيادة في المستقبل، بعد أن سجل المدافع الإسكتلندي هدفاً وصنع آخر خلال الفوز 4-0 على وست بروميتش ألبيون في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم السبت.


وأحرز تيرني، الذي بدأ 16 من إجمالي 17 مباراة لآرسنال في الدوري هذا الموسم، هدفه الثاني مع الفريق بمهارة رائعة في الشوط الأول قبل أن يقدم تمريرة حاسمة لألكسندر لاكازيت، ليحقق فريق أرتيتا الفوز الثالث على التوالي في المسابقة.


وردا على سؤال بشأن قدرة تيرني (23 عاماً) على حمل شارة القيادة قال المدرب الإسباني "أعتقد أنه يمكنه ذلك لأنه يحظى باحترام وتقدير كل فرد بالطاقم وكل لاعب بالفريق".


وأضاف "هذه هي شخصيته الحقيقية ويتصرف بطبيعته. إنه شاب خجول لكن اعتقد أنه يمثل كل قيم النادي التي نريد ترسيخها".


وتابع "عندما جاء إلى هنا احتاج لوقت للتأقلم وتعرض لإصابة قوية لكنه قائد بالفطرة ويمكن رؤية تصرفاته داخل الملعب وعندما يتحدث يقول الكلمات المناسبة وهذا ما نتطلع إليه حقاً".


وقال أرتيتا أيضاً إنه "سيتحدث مع لاكازيت في الصيف بشأن تمديد عقده الذي ينتهي بعد عام ونصف العام".


وأحرز لاكازيت أربعة أهداف في آخر ثلاث مباريات لآرسنال صاحب المركز 11.


وواصل أرتيتا "أنا سعيد بمستواه وبالأهداف التي سجلها وبلياقته وطاقته في الوقت الحالي ويحتاج للاستمرار على هذا النهج".

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