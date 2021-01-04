محمد هنيدي يسترجع ذكرياته مع علاء ولي الدين

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استرجع الفنان محمد هنيدي، ذكرياتة مع صديقة الراحل النجم علاء ولي الدين، الذي توفي منذ سنوات طويلة.





ونشر الفنان محمد هنيدي، صورة له مع الفنان علاء الدين، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام" وعلق على الصورة قائلا "فاضي شوية ..نشرب قهوة فى حتة بعيدة ..إعزمني على نكتة جديدة.. وخلّي حساب الضحك عليّا".





وفي سياق منفصل ينتظر الفنان محمد هنيدي، عرض فيلم "النمس والإنس" والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.