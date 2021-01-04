محمد هنيدي يسترجع ذكرياته مع علاء ولي الدين

الإثنين 04/يناير/2021 - 09:57 ص
بوابة الفجر
أماني سلام
استرجع الفنان محمد هنيدي، ذكرياتة مع صديقة الراحل النجم علاء ولي الدين، الذي توفي منذ سنوات طويلة.


ونشر الفنان محمد هنيدي، صورة له مع الفنان علاء الدين، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام" وعلق على الصورة قائلا "فاضي شوية ..نشرب قهوة فى حتة بعيدة ..إعزمني على نكتة جديدة.. وخلّي حساب الضحك عليّا".


وفي سياق منفصل ينتظر الفنان محمد هنيدي، عرض فيلم "النمس والإنس" والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

أخبار تهمك

الأهلي يقترب من ضم صفقة مميزة

منذ ساعة و 25 دقيقة

جريمة الـ"25 ثانية".. "الفجر" في مسرح جريمة قتل مُدرسة ببولاق الدكرور.. والمتهم أشعل سيجارة:"أنا مستني البوليس" (فيديو وصور)

منذ حوالي 16 ساعة

ساسي يثير الغضب داخل الزمالك

منذ أقل من ساعة

عاجل.. تأكد غياب نجم الأهلي عن مواجهة سونيديب في دوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 14 ساعة

أول تعليق من مرتضى منصور بعد تأجيل دعوى عودته لرئاسة الزمالك

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. حقيقة مفاوضات الزمالك مع نجم الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

تعرف على التفاصيل المالية في صفقة الأهلي الجديدة

منذ حوالي 10 ساعات

باتشيكو يوافق على رحيل نجمي الزمالك فى الشتاء

منذ حوالي 15 ساعة

أبرزها "الدائري الإقليمي".. إغلاق 6 طرق ومحاور رئيسية

منذ حوالي 7 ساعات

ريال مدريد يتحرك لاستعادة نجمه السابق

منذ حوالي 4 ساعات

تطورات مفاجئة في تجديد الزمالك لعقد ساسي

منذ أقل من نصف ساعة

هاني الناظر يزف خبرًا سارًا حول إصابات كورونا الفترة المقبلة (فيديو)

منذ ساعتين و 21 دقيقة

الأهلي يحسم صفقته الصيفية الأولى

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. "الصحة" تعلن وفاة 54 شخصا بفيروس كورونا (بيان رسمي)

منذ يومين

عمار حمدي يطلب العودة إلى الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

شاهد.. تقرير لجنة التحقيق في واقعة مستشفى الحسينية يكشف مفاجأة

منذ 42 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:00 ص

الأهلي يقترب من ضم صفقة مميزة

عاجل.. تأكد غياب نجم الأهلي عن مواجهة سونيديب في دوري أبطال أفريقيا

07:59 م

ساسي يثير الغضب داخل الزمالك

09:33 ص

تطورات مفاجئة في تجديد الزمالك لعقد ساسي

10:01 ص

ريال مدريد يتحرك لاستعادة نجمه السابق

06:40 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | مولانا عاشق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: هدايا المشاهير فى رأس السنة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عام التحولات الكبرى