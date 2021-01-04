القسم الثالث |مواجهات نارية بالجولة السادسة للمجموعة الثانية

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تنطلق في الثانية والنصف من عصر غدا الثلاثاء، مواجهات الجولة السادسة،للمجموعة الثانية بدوري القسم الثالث، التي تشرف علي تنظيمها منطقة سوهاج لكرة القدم.



وتستهل الجولة بمواجهة فريق مركز شباب البلينا، لنظيره فريق مركز شباب سوهاج، التي تجمعهما بملعب الاول.



وعلي ملعب نادي اخميم، يحل فريق نادي البداري ضيفا علي اخميم، في مباراة يسعي فيها صاحب الأرض لتحقيق الفوز ومواصلة الزحف نحو صدارة المجموعة.





فيما يستضيف فريق نادي قفط وصيف المجموعة نظيره فريق نادي ابو تيج، يسعي نادي قفط لتحقيق الفوز والعودة للصدارة حال تعثر شبان المراغة في مباراته غدا أمام نادي المراغة.



وعلي ملعب نادي المراغة، الذي يشهد ديربي خاص بين نادي المراغة أمام شقيقه فريق نادي شبان المراغة، والذي يشهد اهتمام جماهيري كبير.



ويواجه فريق نجوع مازن نظيره فريق نادي شعب قوص، يستضيفها ملعب الاول، في المباراة يبحث طرفاها عن فوز يعدل ترتيبه بجدول المجموعة.



واختتم مواجهات الجولة السادسة للمجموعة الثانية بلقاء فريق نادي الرحلات أمام نظيره فريق نادي مكة المكرمة.





1_شبان المراغة11 نقطة

2_قفط 10 نقاط

3_اخميم 9 نقاط

4_مكة المكرمة7 نقاط

5_ابوتيج 6نقاط

6_الرحلات 6 نقاط

7_المراغة 5 نقاط

8_اهلي المنشأة 5 نقاط

9_شباب البلينا 4 نقاط

10_البداري 3 نقاط

11_شعب قوص 3 نقاط

12_نجوع مازن نقطتين

13_شباب سوهاج نقطتين