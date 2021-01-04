توقعات الأبراج.. حظك اليوم الاثنين 4 يناير 2021

حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم توقعات الأبراج اليوم الاثنين الموافق 04 يناير 2021.

برج الحمل





تحلم اليوم بزيارة بعض الأماكن البعيدة وربما تفكر في طلب اجازة طويلة للسفر برا لمكان لم تفكر في زيارته من قبل. احذر فهذا اليوم غير مناسب لتنفيذ هذه الفكرة أو لتنفيذ أي خطة. أمورك العاطفية ربما تتغير فجأة اليوم بسبب بعض المشاكل التي تحدث بينك وبين الشريك.





برج الثور





أنت مفكر ناجح ولكن ربما تشعر أن عقلك يتوقف تماما عن التفكير هذا اليوم. ننصحك اليوم بقراءة بعض الكتب النفسية والفلسفية. تجذبك اليوم بعض الأماكن الأثرية كالمساجد القديمة والكنائس والمتاحف. ربما تضع برنامجا لزيارة هذه الأماكن بمفردك.





برج الجوزاء





سكون مزاجك أفضل اليوم مما سبق، وبصفة عامة، ستجد كل من حولك يتفاعلون معك ويرشحونك لأي مهمة. عليك أن تفهم جيدا أنه على الرغم من رد فعلهم وتعاملهم الآن إلا أن هؤلاء الأشخاص قد يتشاجرون معك قريبا. عليك أن تكون الرائد في كل المواقف.





برج السرطان





حاول أن تخرج من الحالة الجادة التي تعيش فيها منذ فترة واضحك وابتسم. مارس رياضتك المفضلة في منزلك مع الأصدقاء أو العب ألعابك المسلية معهم حتى منتصف اليوم. اليوم يوم المرح ولذلك ننصحك بنسيان أي مشكلة أو أزمة.





برج الاسد





تجد صعوبة في التركيز على أمر معين، فمهما بذلت من جهد وقدمت من عطاء، فإن الأمور لن تكون اليوم بالشكل الذي تريده، لذا من الأفضل اللجوء إلى الراحة والاسترخاء، بدل الإصرار غير المجدي على مسعاك والاستمرار في تحدي الفشل!





برج العذراء





اشتغل الحماس والانفعال في هذا اليوم الغريب في إدارة شؤونك الخاصة وإنهاء أعمالك المهنية العالقة أو غير المكتملة. قد تشهد أجواء فترة ما بعد الظهيرة بعض التوتر في محيطك، فحاول الخروج منها بأقل الخسائر.





برج الميزان





تبحث عن طرق واستثمارات جديدة قد تزيد من أرباحك. لا تنظر فقط إلى سلبيات الحبيب وتذكر أنه وقف جانبك في مواقف عدة. عليك أن تفكر بهدوء أكثر كي تتخذ القرارات السليمة. مشاعر صداقة قد تتبدل إلى مشاعر حب.





برج العقرب





كن شجاعا اليوم وواجه كل شيء. لا تخش المخاطر واثبت للآخرين أنك لديك قوة وقدرة على إنجاز وتحقيق أي شيء. تشعر بالقلق والحيرة ولذلك لا وجود للراحة اليوم. قم بعمل شيء جديد واعتمد على نفسك بدلا من أن تترك شخصا آخر يقودك ويتحكم فيك.





برج القوس





تبدو اليوم سعيدا بمجرد النظر في مرآتك لأنك تشعر أنك أجمل من الأيام السابقة. تشعر اليوم أنك شخص اجتماعي وتحب الناس. يحاول الأصدقاء والأشخاص الجدد الذي تعرفت عليهم قريبا التقرب منك وربما تشعر أنكم متجانسون من حيث الروح والطباع.





برج الجدي





تجد نفسك اليوم في حالة غريبة حيث تحاول أن تناضل من أجل أن تكون مع الأشخاص الذين تحبهم ولكن في نفس الوقت تريد أن تنسحب من حياتهم. لسوء حظك، لن تتمكن من الاقتراب منهم أو الانسحاب من حياتهم. افتح قلبك للحب واحترم رغبات الآخرين.





برج الدلو





أمامك فرص جديدة تمكنك من زيادة أرباحك وتوسيع نطاق عملك. الأفكار المبتكرة التي قمت بتنفيذها خلال الفترة الماضية جذبت انتباه أصحاب السلطة والنفوذ. ستجني ثمار جهودك اليوم. لا تتوقع أنك ستستمتع أو سترتاح اليوم، فلا زالت هناك بعض الأعمال التي تتطلب منك جهودا أكبر.





برج الحوت





لا تتوقع الكثير من الإيجابيات من هذا اليوم الذي قد تتجمع فيه الأحداث غير المتوقعة التي تثير الريبة في نفسك والتي قد تدفعك إلى تغيير طريقة تعاملك مع بعض المحيطين بك الذين أوليتهم ثقتك، وقد ظهر عليهم الخبث أو انعدام المصداقية والجدية.



