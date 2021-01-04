وزير الصحة البريطاني: إصابات كورونا تزداد بشكل حاد في بعض المناطق

الإثنين 04/يناير/2021 - 09:46 ص
بريطانيا
بريطانيا
وكالات

أكد وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، اليوم الاثنين، أن إصابات فيروس كورونا، تزداد بشكل حاد في بعض المناطق، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وقد أشار رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إلى مرحلة صعبة مقبلة بسبب كورونا في بريطانيا، مشددًا على ضرورة اتخاذ مزيد من الإجراءات.

 

وقال جونسون، اليوم الأحد، في تصريحات صحفية، نشرتها فضائية سكاي نيوز عربية: "نخطط لإعطاء لقاح كورونا لملايين البريطانيين في الأشهر المقبلة".

 

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة البريطانية، تسجيل 613 حالة وفاة و53,285 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

 

وقالت الصحة البريطانية في بيان، إن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المسجلة في بريطانيا ارتفع إلى 2,542,065 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 50,668 حالة وفاة، وفقًا لصحيفة "ذا صن" البريطانية.

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