وصفة خبر الأعشاب في 6 خطوات.. جربيها

الإثنين 04/يناير/2021 - 09:42 ص
خبر الأعشاب
خبر الأعشاب
نقدم لك عزيزتي ست البيت الشاطرة طريقة تحضير وصفة خبر الأعشاب في 6 خطوات يمكنك تجهيزها لأفراد أسرتك وتقديمه ساخنا أو باردا حسب الرغبة:

مقادير وصفة خبر الأعشاب
- طحين : 1 كيلو
- حليب بودرة : 2 ملعقة كبيرة
- ماء ساخن : 700 مل
- زيت الزيتون : 4 ملاعق كبيرة
- الخميرة الفورية : 2 ملعقة صغيرة
- ملح : ملعقة صغيرة
- أعشاب : نصف كوب (زعتر، بقدونس يابس، نعناع يابس، إكليل الجبل)

طريقة تحضير وصفة خبر الأعشاب
افركي الدقيق مع ملعقتين زيت الزيتون والحليب واخلطي جيّداً.
أضيفي الماء وخميرة البيرة والأعشاب والملح، اخلطي جيّداً حتّى تتكون عجينة واتركيها جانباً مدة 20 دقيقة لتتخمر وتنضج.
غطّي العجينة بكيس نايلون.
أخرجي العجينة من الوعاء، ادهنيها بزيت الزيتون المتبقي وشكّليها على شكل أقراص.
افردي الأقراص لتأخذ شكلاً مسطحاً، واخبزيها بالفرن على حرارة 200 درجة مدة 20 دقيقة حتى يصبح لون الخبز أشقر.

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