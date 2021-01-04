أسباب زيادة الوزن في فصل الشتاء.. تعرفي عليها

الإثنين 04/يناير/2021 - 09:31 ص
زيادة الوزن
زيادة الوزن
هناك مجموعة من الأسباب التي تؤدي لزيادة الوزن في فصل الشتاء تعرفي عليها لتفادي هذه المشكلة وتجنب تلك الأسباب التي تجعل وزنك في زيادة والحصول على وزن رشيق:

عدم ممارسة الرياضة
في الشتاء يلجأ الناس للاستقرار في المنازل للتدفئة وعدم الخروج منها إلا للضرورة وبهذا لا يمارسون الرياضة اليومية، المشي، والركض، وهذه المشكلة تسبب زيادة الوزن.

تناول الطعام فترة الليل
تناول الطعام المختلف من الوجبات الخفيفة كالمقرمشات، الحلويات، الموالح، والمشروبات الساخنة التي تحتوي على نسبة مرتفعة من السكر يؤدي لزيادة الوزن، لذلك علينا أن نتجنب تناول الطعام ليلاً والإكثار من شرب الماء والمشروبات التي لا تحتوي على السكر.

الأطعمة الدسمة
الأطعمة الدسمة والتي تحتوي على سعرات حرارية عالية يحب عليكم تجنبها حتى نتخلص من هذه المشكلةويجب استبدالها بالسلق أو الشوي.

الجفاف
لا نشعر بالعطش والحاجة لشرب الماء كثيراً في فصل الشتاء كما يحدث في الصيف وهذا يؤدي مع الوقت إلى الجفاف، لذا يجب تناول 2-3 لترات من الماء يوميًا للحفاظ على وزن صحي.

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