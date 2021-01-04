الأرصاد تحذر: شبورة تصل لحد الضباب حتى نهاية الأسبوع (فيديو)

الإثنين 04/يناير/2021 - 09:42 ص
هدى عبدالرازق

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بُعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الشبورة اليوم وأمس كثيفة للغاية تصل لحد الضباب، مشيرة إلى أن الطرق التي تكون الرؤية فيها منعدمة تمامًا يتم إغلاقها.

وأضافت إيمان شاكر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح البلد" عبر فضائية "صدى البلد"، أن الشبورة الكثيفة بسبب استقرار الأحوال الجوية الذي نعيشه للأسبوع الثالث على التوالي، مشيرة إلى أن هناك مرتفع جوي يمر برياح شمالية شرقية بالبحر المتوسط ويتحمل بكميات عالية من الماء، وهو ما يؤدي لتكوين شبورة كثيفة تصل لحد الضباب.

وتابعت إيمان شاكر، أن الشبورة التي تصل إلى حد الضباب مستمرة حتى نهاية الأسبوع الجاري، في ظل استقرار الأحوال الجوية، لذلك يفضل عدم القيادة والسفر على الطرق من بعد الفجر وحتى العاشرة صباحًا إن لم يكن الأمر ضروريًا، موضحة أنه طالما كان الجو مستقر تظل الشبورة مستمرة.

واختتمت تصريحاتها، أن درجات الحرارة على القاهرة تتراوح فيها من 21 إلى 22 درجة بالنبسة للعظمى بينما الصغرى 11 درجة، والسواحل الشمالية من 19 لـ20 درجة، ومدن شمال الصعيد من 22 لـ23 درجة والصغرى 7 و8 درجات مئوية، بينما جنوب الصعيد العظمى تتراوح فيها درجات الحرارة من 25 لـ26 بالنسبة للعظمى، والصغرى تصل إلى 11 درجة.

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