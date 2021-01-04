ساسي يثير الغضب داخل الزمالك

الإثنين 04/يناير/2021 - 09:33 ص
فرجاني ساسي
فرجاني ساسي
عبد القادر عرابي
أثار فرجاني ساسي، نجم خط وسط الزمالك ومنتخب تونس، الغضب داخل القلعة البيضاء، بشأن تجديد عقده مع الفريق.

وأكد مصدر مقرب من القلعة البيضاء، أن مسؤولي الزمالك غاضبون من مماطلة ساسي في تجديد عقده مع القلعة البيضاء.

وتشير مصادر خاصة، إلى وجود استياء قوى بسبب تصرفات اللاعب وإصراره على السفر إلى تونس لمدة أسبوع لحسم موقفه رغم ارتباطات القلعة البيضاء الكثيرة فى هذا التوقيت، ورغم حالة الدعم والمساندة التى يجدها اللاعب من جماهير الزمالك فى السنوات الماضية.

وهناك أصوات تطالب اللاعب بسرعة حسم موقفه مع الفريق بالبقاء وتخفيض مطالبه المادية، أو عرضه للبيع لتحقيق منه استفادة مادية بدلا من رحيله فى نهاية الموسم بدون مقابل.

وهناك اهتمام من جانب الدحيل القطرى بالحصول على فرجانى ساسى، فى فترة الانتقالات الشتوية الحالية، وهناك عرض خيالى لضمه لمدة 3 سنوات مقابل 10 ملايين دولار.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ساسي رياضة اخبار الزمالك

أخبار تهمك

عمار حمدي يطلب العودة إلى الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

تطورات مفاجئة في تجديد الزمالك لعقد ساسي

منذ ثلث ساعة

الأهلي يقترب من ضم صفقة مميزة

منذ ساعة و 23 دقيقة

جريمة الـ"25 ثانية".. "الفجر" في مسرح جريمة قتل مُدرسة ببولاق الدكرور.. والمتهم أشعل سيجارة:"أنا مستني البوليس" (فيديو وصور)

منذ حوالي 16 ساعة

ريال مدريد يتحرك لاستعادة نجمه السابق

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. "الصحة" تعلن وفاة 54 شخصا بفيروس كورونا (بيان رسمي)

منذ يومين

تعرف على التفاصيل المالية في صفقة الأهلي الجديدة

منذ حوالي 10 ساعات

أول تعليق من مرتضى منصور بعد تأجيل دعوى عودته لرئاسة الزمالك

منذ حوالي 18 ساعة

هاني الناظر يزف خبرًا سارًا حول إصابات كورونا الفترة المقبلة (فيديو)

منذ ساعتين و 19 دقيقة

باتشيكو يوافق على رحيل نجمي الزمالك فى الشتاء

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. حقيقة مفاوضات الزمالك مع نجم الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

الأهلي يحسم صفقته الصيفية الأولى

منذ حوالي 17 ساعة

أبرزها "الدائري الإقليمي".. إغلاق 6 طرق ومحاور رئيسية

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. تأكد غياب نجم الأهلي عن مواجهة سونيديب في دوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 14 ساعة

ساسي يثير الغضب داخل الزمالك

منذ أقل من ساعة

شاهد.. تقرير لجنة التحقيق في واقعة مستشفى الحسينية يكشف مفاجأة

منذ 40 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:00 ص

الأهلي يقترب من ضم صفقة مميزة

عاجل.. تأكد غياب نجم الأهلي عن مواجهة سونيديب في دوري أبطال أفريقيا

07:59 م

ساسي يثير الغضب داخل الزمالك

09:33 ص

ريال مدريد يتحرك لاستعادة نجمه السابق

06:40 ص

شاهد.. تقرير لجنة التحقيق في واقعة مستشفى الحسينية يكشف مفاجأة

09:42 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | مولانا عاشق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: هدايا المشاهير فى رأس السنة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عام التحولات الكبرى