شاهد.. تقرير لجنة التحقيق في واقعة مستشفى الحسينية يكشف مفاجأة

الإثنين 04/يناير/2021 - 09:42 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
كشف المتحدث باسم وزارة الصحة، تفاصيل تقرير لجنة التحقيق التي شكلتها وزيرة الصحة للوقوف على ملابسات واقعة وفاة 4 حالات في مستشفى الحسينية، مشيرا إلى أن التقرير جاء واضحا.

وأشار، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن التقرير أكد أن كل الأسرة في المستشفى مرتبطة بشبكة الغازات، وكان يوجد حالات في أقسام أخرى يحصلون على الأكسجين من نفس الشبكة ولم يتأثر فيهم أحد، مما يؤكد عدم وجود علاقة بين نقص الأكسجين ووفاة 4 حالات.

وأضاف أن الحالات التي توفت كانت تعاني من مضاعفات الإصابة بالفيروس، وتعاني من أمراض مزمنة، منوها بأن التقرير أكد أن الخزان كان به 500 لتر من الاكسجين، وكان يوجد مخزون استراتيجي عبارة عن 45 إسطوانة.

ولفت إلى أن التقرير أثبت أن الحالات لم تتوفى في وقت واحد، مضيفا أن التقرير يبرىء الأكسجين تماما من أنه سبب في وفاة الحالات.

وأكد الوزارة لديها منظومة مميكنة لإدارة إمداد الأكسجين الطبي للمستفيات، وخاصة المستشفيات التي تستقبل مرضى كورونا، منوها بأنه يوجد زيادة على طلب الاكسجين خلال الموجة الثانية من جائحة كورونا، موضحا أن الاحتياطي الاستراتيجي من الاكسجين لأي مستشفى لاي يقل عن 12 ساعة تشغيل بنسبة إشغال 100%.

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