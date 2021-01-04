طريقة عمل طبق شوربة العدس.. وصفة سهلة التحضير في الشتاء

الإثنين 04/يناير/2021 - 09:18 ص
شوربة العدس
شوربة العدس
تقوم كل ست بيت بتقديم ألذ وأشهى الأكلات لأفراد أسرتها، وخاصة ونحن في فصل الشتاء، تحرص على إعداد الأكلات الشتوية التي تتناسب مع الأجواء الباردة، ومن هنا نقدم لكم طريقة تحضير شوربة العدس في المنزل لإعدادها لأفراد أسرتك:

مقادير شوربة العدس
1/2 كيلو عدس أصفر
2 كوب من الماء
بصلة كبيرة مقشرة ومقطعة
جزرة كبيرة مقشرة ومقطعة
ثمرة بطاطس كبيرة مقشرة ومقطعة
٢ فص ثوم
ملعقتان من السمنة أو الزبدة
ملعقة صغيرة كمون وشطة وملح وكزبرة ناشفة
مكعب مرقة دجاج

طريقة عمل شوربة العدس
* نغسل العدس ونصفيه جيداً من الماء، ثم نضعه على النار مع كمية الماء المجهزة.
* نضيف البصل والجزر والبطاطس والثوم إلى الماء على الناء، ونتركهم جميعاً حتى ينضج الخضار والعدس.
عند التأكد من تمام نضج الطعام نرفعه عن النار ونضعه فى "الخلاط" الكهربائى، ونضربهم جيداً سوياً حتى يتحولوا لسائل.
نضع السمنة على النار ونضيف إليها الخليط الذى تم ضربه فى الخلاط، ونضيف إليهم الكمون والملح والكزبرة ومرقة الدجاج ونتركهم على النار حتى تصل الشوربة لمرحلة الغليان وتقديم طبق شوربة العدس وبالهنا والشفا

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