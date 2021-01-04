الهند تسجل 214 وفاة و16505 إصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية في الهند، اليوم الاثنين، تسجيل 214 وفاة، و16505 إصابات جديدة بفيروس كورونا، وفقًا لوسائل إعلام محلية.

وأكدت الصحة الهندية، تسجيل 217 حالة وفاة بفيروس كورونا، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 149 ألفاً و435 حالة، وفقًا لشبكة "ان دي تي في".

وكانت الهند، رخصت لقاحين ضد وباء كوفيد-19 أحدهما اللقاح الذي طورته مجموعة أسترازينيكا مع جامعة أكسفورد، والثاني طورته شركة الأدوية الهندية بهارات بايوتيك، على ما أعلنت الهيئة الناظمة للأدوية الأحد.

وخلال مؤتمر صحفي، أوضح المراقب العام للأدوية في الهند، أن اللقاحين "تمت المصادقة على استخدامهما بشكل محدود في الحالات الطارئة"، في قرار سيسمح بإطلاق حملة تلقيح مكثفة في البلد البالغ عدد سكانه 1.3 مليار نسمة.