الهند تسجل 214 وفاة و16505 إصابات جديدة بفيروس كورونا

الإثنين 04/يناير/2021 - 09:05 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

أعلنت السلطات الصحية في الهند، اليوم الاثنين، تسجيل 214 وفاة، و16505 إصابات جديدة بفيروس كورونا، وفقًا لوسائل إعلام محلية.

 

وأكدت الصحة الهندية، تسجيل 217 حالة وفاة بفيروس كورونا، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 149 ألفاً و435 حالة، وفقًا لشبكة "ان دي تي في".

 

وكانت الهند، رخصت لقاحين ضد وباء كوفيد-19 أحدهما اللقاح الذي طورته مجموعة أسترازينيكا مع جامعة أكسفورد، والثاني طورته شركة الأدوية الهندية بهارات بايوتيك، على ما أعلنت الهيئة الناظمة للأدوية الأحد.

 

وخلال مؤتمر صحفي، أوضح المراقب العام للأدوية في الهند، أن اللقاحين "تمت المصادقة على استخدامهما بشكل محدود في الحالات الطارئة"، في قرار سيسمح بإطلاق حملة تلقيح مكثفة في البلد البالغ عدد سكانه 1.3 مليار نسمة.

 

أخبار تهمك

الأهلي يقترب من ضم صفقة مميزة

منذ ساعة و 25 دقيقة

شاهد.. تقرير لجنة التحقيق في واقعة مستشفى الحسينية يكشف مفاجأة

منذ 42 دقيقة

تطورات مفاجئة في تجديد الزمالك لعقد ساسي

منذ أقل من نصف ساعة

الأهلي يحسم صفقته الصيفية الأولى

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. "الصحة" تعلن وفاة 54 شخصا بفيروس كورونا (بيان رسمي)

منذ يومين

ساسي يثير الغضب داخل الزمالك

منذ أقل من ساعة

أول تعليق من مرتضى منصور بعد تأجيل دعوى عودته لرئاسة الزمالك

منذ حوالي 18 ساعة

باتشيكو يوافق على رحيل نجمي الزمالك فى الشتاء

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. تأكد غياب نجم الأهلي عن مواجهة سونيديب في دوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 14 ساعة

عمار حمدي يطلب العودة إلى الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

جريمة الـ"25 ثانية".. "الفجر" في مسرح جريمة قتل مُدرسة ببولاق الدكرور.. والمتهم أشعل سيجارة:"أنا مستني البوليس" (فيديو وصور)

منذ حوالي 16 ساعة

تعرف على التفاصيل المالية في صفقة الأهلي الجديدة

منذ حوالي 10 ساعات

هاني الناظر يزف خبرًا سارًا حول إصابات كورونا الفترة المقبلة (فيديو)

منذ ساعتين و 21 دقيقة

عاجل.. حقيقة مفاوضات الزمالك مع نجم الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

ريال مدريد يتحرك لاستعادة نجمه السابق

منذ حوالي 4 ساعات

أبرزها "الدائري الإقليمي".. إغلاق 6 طرق ومحاور رئيسية

منذ حوالي 7 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:00 ص

الأهلي يقترب من ضم صفقة مميزة

عاجل.. تأكد غياب نجم الأهلي عن مواجهة سونيديب في دوري أبطال أفريقيا

07:59 م

ساسي يثير الغضب داخل الزمالك

09:33 ص

تطورات مفاجئة في تجديد الزمالك لعقد ساسي

10:01 ص

ريال مدريد يتحرك لاستعادة نجمه السابق

06:40 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | مولانا عاشق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: هدايا المشاهير فى رأس السنة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عام التحولات الكبرى