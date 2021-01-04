(اضغط هنا).. شروط صرف معاش تكافل وكرامة.. ورابط الاستعلام بالرقم القومي

الإثنين 04/يناير/2021 - 09:08 ص
بوابة الفجر
حرصا من بوابة الفجر الإلكترونية لتقديم كافة الخدمات لمواطنيها، ننشر لكم اليوم شروط صرف معاش تكافل وكرامة ورابط الاستعلام بالرقم القومي، حيث يبجث المستفيدين من معاش تكافل وكرامة عن رابط الاستعلام على معاش تكافل وكرامة، عبر محركات البحث جوجل، فمن المقرر صرف المعاش لغير القادرين من الأسر المحدودة والفقيرة ومعدومة الدخل الشهري تحت شروط وضوابط معلنة في وزارة التضامن الاجتماعي وتصرف عبر التأمينات والمعاشات في مصر ويجب أن تصرف لمن لا يزيد دخله عن 400 جنية شهرى وغيرها من الشروط التي مذكرها لكم في المقالة التالية:

شروط صرف معاش تكافل وكرامة 
- يصرف ذلك المعاش للمسجل فيه عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي في مصر ويكون مصري الجنسية.

- لابد أن يكون ليس لهم دخل شهري حيث تصرف لكل الأرامل و المطلقات والأيتام والرجال من الأسر التي لا يزيد دخلهم عن 400 جنية شهري.

- يجب أن لا يكون يحصل على معاش أخر من الدولة.

- المصاب بأعاقة لابد أن يقوم شهادة صحية معتمدة من وزارة الصحة المصرية.

رابط الاستعلام على معاش تكافل وكرامة 
- ادخال كل البيانات بطريقة صحيحة ويقوم بعد ذلك بالمتابعة المستمرة بالدخول على وزارة التضامن الاجتماعي أي الدخل على رابط الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي الخاص بمعاش تكافل وكرامة اضغط هنا

- يتم الاستعلام بالضغط من خدمات الموقع على خدمة الاستعلام على معاش تكافل وكرامة شهر ديسمبر و يناير عام 2021.

- ثم يظهر لك كل النتائج المتاح على معاش تكافل وكرامة وتم التفكير في إنشاء معاش تكافل وكرامة عام 2020 لكي يتم مساعدة الأسر محدودة الراتب الشهري لرفع الدخل لهم توفير أحتياجاتهم المطلوبة وذلك سعي لتوفير طلبات المواطنين المصريين.

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