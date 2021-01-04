ضبط 80 مخالفة عدم ارتداء كمامة وغلق وتشميع 3 مقاهٍ بالفيوم

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تفقد مراد مسعود، رئيس مركز ومدينة أبشواي، بمحافظة الفيوم، تنفيذ القرارات الصادرة ضمن الإجراءات الاحترازية الوقائية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، بالمتابعة المستمرة، والمرور الميداني واتخاذ الإجراءات المناسبة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد على البلاد.



وقال الأستاذ مراد مسعود رئيس المركز أنه تم خلال الجولة تفقد المطاعم والمقاهي بمدينة ابشواي وابو جنشو والعجميين لمتابعة الإلتزام بالاجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات ومنع التجمعات وسرادقات العزاء والافراح وحظر تداول الشيشة بالمقاهي والكافيهات.



تم خلال الجولة تحصيل عدد 80 مخالفة غرامة فورية عددهم ارتداء كمامة وغلق اداري وتشميع لعدد 3 مقاهي تقدم الشيشة لروادها ومصادرة محتوياتها وكذلك فض فرح بسنرو القبلية وتغريم صاحب الفرح مبلغ 4000 جنيه غرامة فورية وذلك بالتعاون مع مركز شرطة ابشواي بقيادة العميد محمد جلال مأمور مركز الشرطة والعقيد عادل محفوظ نائب المأمور والرائد محمد عادل والقوة المرافقة.

