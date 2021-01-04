بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين بجميع محافظات الجمهورية

الإثنين 04/يناير/2021 - 09:00 ص
درجات الحرارة
درجات الحرارة
ننشر لكم في السطور التالية درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين الموافق 4 من يناير لعام 2020 على مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية وفقا لتوقعات وبيان هيئة الأرصاد الجوية لطقس اليوم:

وعن درجات الحرارة على المدن والعواصم بمحافظات الجمهورية إليكم البيان التالي:
القاهرة الصغرى 11 والعظمى  21
شبين الكوم  الصغرى 11 والعظمى 21
طنطا الصغرى 11 والعظمى 21 
دمنهور الصغرى 12 والعظمى 21
الإسكندرية الصغرى 12 والعظمى 21
بلطيم الصغرى 14 والعظمى 21
مطروح الصغرى 08 والعظمى 21
السلوم الصغرى 09 والعظمى 20
سيوة الصغرى 06 والعظمى 20
بورسعيد الصغرى 14 والعظمى 22
دمياط الصغرى 13 والعظمى 22
الزقازيق الصغرى 11 والعظمى 21
الاسماعيلية الصغرى 11 والعظمى 22
السويس الصغرى 12 والعظمى 21
العريش الصغرى 11 والعظمى 21
رفح الصغرى 11 والعظمى 20
رأس سدر الصغرى 12 والعظمى 20
نخل الصغرى 04 والعظمى 20
نويبع الصغرى 18 والعظمى 24
طابا الصغرى 13 والعظمى 22
كاترين الصغرى 03 والعظمى 20
الطور الصغرى 13 والعظمى 24
شرم الشيخ الصغرى 16 والعظمى 26
الغردقة الصغرى 15 والعظمى 24
مرسى علم الصغرى 15 والعظمى 24
الفيوم الصغرى 08 والعظمى 21
بنى سويف الصغرى 09 والعظمى 21
المنيا الصغرى 08 والعظمى 21
أسيوط الصغرى 09 والعظمى 22
سوهاج الصغرى 10 والعظمى 23
قنا الصغرى 11 والعظمى 24
الأقصر الصغرى 11 والعظمى 25
أسوان الصغرى 11 والعظمى 26
أبوسمبل الصغرى 11 والعظمى 25
الوادى الجديد الصغرى 07 والعظمى 25
شلاتين الصغرى 18 والعظمى 26
أبو رماد الصغرى 17 والعظمى 25
حلايب الصغرى 19 والعظمى 24
رأس حدربة الصغرى 18 والعظمى 25

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