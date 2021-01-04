بعد تفعيلها بطبهار شكشوك والخالدية وابو شنب.. الأهالي يستقبلون ماكينات الصراف الالي تسهيلا علي المواطنين

الإثنين 04/يناير/2021 - 09:06 ص
بوابة الفجر
ريهام على



نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ابشواي، بمحافظة الفيوم، حملة مكبرة للنظافة ورفع الإشغالات تمكنت خلالها من رفع 250 طن قمامة ومخلفات خلال الفترتين الصباحية والمسائية بشوارع المدينة والقري والطرق السياحية ومناطق التطوير وكورنيش شاطئ بحيرة قارون

وقال الأستاذ مراد مسعود رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينةابشواي أن الحملة قد استهدفت نقاط التجميع والمقالب الوسيطة بالمدينة والقري وتم نقلها الي المقلب العمومي، وكذلك مسح الطرق وتمهيدها بجليدر مجلس المدينة وردم وتسوية هبوط ارضي بمدخل عزبة الزغيبي بشكشوك.

ومتابعة إستكمال الأعمال الإنشائية لمدرسة اللغات الثانوية التجريبية بالعجميين والتي تضم 15فصل دراسي وملحقاتها الإدارية علي مساحة 700 متر مربع وارتفاع 5 أدوار.

كما تم رفع وخلع أعمدة الإنارة البارزة بشوارع المدينة وإعادة زراعتها بعد تجنيبها بالشوارع الجاري رصفهاوصيانة الأسلاك وكشافات الإنارة بشوارع الجمهورية والجلاء بمدينة ابشواي والطريق الرئيسي بشكشوك بالإضافة إلى زراعة أعمدة الإنارة بالطرق والمناطق المحرومة لتحسين ورفع كفاءة الإنارة العامة.

علي صعيد آخر وتسهيلا علي المواطنين ومنعا للزحام والتجمعات، حيث بدء تركيب وتفعيل ماكينات الصراف الآلى ATMالخاصة بالبنك الاهلي المصري والتعاقد مع بنكا مصر بكل من الوحدة المحلية بشكشوك والوحدة المحلية بالخالدية والوحدة المحلية بابو شنب ضمن الخطوات الفعالة لإدراج ماكينات الصراف الآلي بكافة قري المركز تسهيلا علي المواطنين

صرح الأستاذ مراد مسعود رئيس المركز أن قرارات رئاسة مجلس الوزراء وقرارات السيد الدكتور محافظ الفيوم
بمنع الأسواق وحظر التجمعات والزحام والإلتزام بارتداء الكمامات والإجراءات الاحترازية والوقائية
يتم تطبيقها بكل حزم حفاظا علي سلامة المواطنين وتصديا لانتشار فيروس كورونا المستجد

كما أصدر رئيس المركز توجيهاته لرؤساء القري بمتابعة مكاتب البريد وأماكن صرف المعاشات بالقري لتنظيم المواطنين والتأكد من التباعد والمسافات الآمنة والإجراءات الاحترازية.
بعد تفعيلها بطبهار شكشوك والخالدية وابو شنب.. الأهالي يستقبلون ماكينات الصراف الالي تسهيلا علي المواطنين
بعد تفعيلها بطبهار شكشوك والخالدية وابو شنب.. الأهالي يستقبلون ماكينات الصراف الالي تسهيلا علي المواطنين
بعد تفعيلها بطبهار شكشوك والخالدية وابو شنب.. الأهالي يستقبلون ماكينات الصراف الالي تسهيلا علي المواطنين
بعد تفعيلها بطبهار شكشوك والخالدية وابو شنب.. الأهالي يستقبلون ماكينات الصراف الالي تسهيلا علي المواطنين
بعد تفعيلها بطبهار شكشوك والخالدية وابو شنب.. الأهالي يستقبلون ماكينات الصراف الالي تسهيلا علي المواطنين
بعد تفعيلها بطبهار شكشوك والخالدية وابو شنب.. الأهالي يستقبلون ماكينات الصراف الالي تسهيلا علي المواطنين
بعد تفعيلها بطبهار شكشوك والخالدية وابو شنب.. الأهالي يستقبلون ماكينات الصراف الالي تسهيلا علي المواطنين
بعد تفعيلها بطبهار شكشوك والخالدية وابو شنب.. الأهالي يستقبلون ماكينات الصراف الالي تسهيلا علي المواطنين
بعد تفعيلها بطبهار شكشوك والخالدية وابو شنب.. الأهالي يستقبلون ماكينات الصراف الالي تسهيلا علي المواطنين
بعد تفعيلها بطبهار شكشوك والخالدية وابو شنب.. الأهالي يستقبلون ماكينات الصراف الالي تسهيلا علي المواطنين

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