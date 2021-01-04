جوارديولا: تراجعت عن فكرة اعتزال التدريب

الإثنين 04/يناير/2021 - 09:00 ص
بيب جوارديولا
بيب جوارديولا
أشرف عبد الناصر
كشف الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي عن موقفه من اعتزال التدريب خلال القادمة.

وقال جوارديولا عبر الموقع الرسمي لناديه، كنت أفكر في الاعتزال في الفترة القادمة لكن تراجعت عن القرار بسبب حبي للعمل، وأفكر في تمديد مسيرتي.

وأضاف، أنه سعيد بمسيرته ومشواره في عالم التدريب حتى هذه اللحظة سواء مع برشلونة أو بايرن والآن مع الأزرق السماوي مانشستر سيتي.

وحقق مانشستر سيتي الفوز على مضيفه تشيلسي بثلاثية مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما في إطار الجولة السابعة عشر من الدوري الإنجليزي.

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