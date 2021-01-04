الأهلي يقترب من ضم صفقة مميزة

الإثنين 04/يناير/2021 - 09:00 ص
الاهلي
الاهلي
أشرف عبد الناصر
استقر مسئولو الأهلي على التعاقد مع ظهير فريق النجوم خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأنهى مسئولو الأهلي الاتفاق مع اللاعب كريم فؤاد لاعب النجوم والمعار لفريق إنبي، على أن ينضم اللاعب لصفوف المارد الأحمر خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

ووافق مسئولو فريق النجوم على بيع اللاعب للأهلي بعد انتهاء فترة إعارة اللاعب مع الفريق البترولى والمحدد لها نهاية الموسم الحالي.

وتعادل الأهلي سلبيا مع وادي دجلة في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب السلام في خامس جولات الدورى العام.

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