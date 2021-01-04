بالرقم القومي.. استعلم عن منحة العمالة غير المنتظمة دفعة يناير 2021 عبر manpower.gov.eg

الإثنين 04/يناير/2021 - 08:53 ص
منحة العمالة غير المنتظمة
منحة العمالة غير المنتظمة
بالرقم القومي.. استعلم عن منحة العمالة غير المنتظمة دفعة يناير 2021 عبر manpower.gov.eg

يبحث المستفيدين من منحة العمالة غير المنتظمة عن رابط سريع وفعال لسهولة الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة دفعة يناير 2021، وللاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة دفعة يناير 2021 يمكن ادخال الرقم القومي عبر manpower.gov.eg الذي وفرته وزارة القوى العاملة للمواطنين المستفيدين.

وقد تأكد استمرار صرف الدفعات حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري 2021، وهذا من أجل دعم أكبر عدد ممكن من المتضررين من الظروف الاقتصادية الصعبة التي كان سببها انتشار فيروس كورونا المستجد.

استعلم عن منحة العمالة غير المنتظمة 2021
أكدت وزارة القوى العاملة في بيان رسمي، أنه يمكن لكل المواطنين في مختلف المحافظات الآن إجراء استعلام عن موعد صرف دفعة شهر يناير من منحة العمالة غير المنتظمة 2021 من خلال الدخول إلى موقع وزارة القوى العاملة أو من خلال زيارة صفحة الوزارة الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وأشارت الوزارة إلى أنه يتم الاستمرار في صرف مستحقات المواطنين المستفيدين من منحة العمالة أو ما تعرف باسم مبادرة عمال اليومية حتى نهاية شهر مارس المقبل بحسب تعليمات رئيس الجمهورية.

استعلم عن منحة العمالة غير المنتظمة دفعة يناير 2021 عبر الرابط التالي:
ويمكن لكل المواطنين الآن إجراء استعلام عن موعد صرف دفعة يناير من مبادرة عمال اليومية ومنحة العمالة غير المنتظمة 2021 من خلال زيارة الرابط الرسمي لموقع وزارة القوى العاملة عبر شبكة الإنترنت (اضغط هنا)

بالرقم القومي.. استعلم عن منحة العمالة غير المنتظمة دفعة يناير 2021 عبر manpower.gov.eg

 

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