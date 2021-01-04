تحذير عاجل من الأرصاد الجوية بشأن حالة الطقس اليوم

الإثنين 04/يناير/2021 - 08:46 ص
حالة الطقس
حالة الطقس
أصدرت الأرصاد الجوية بيانا مهما تكشف فيه عن تفاصيل وكواليس حالة الطقس اليوم الغثنين الموافق 3 من يناير لعام 2020، محذرة من تكون الشبورة الكثيفة في الصباح الباكر على الطرق السريعة والتي تعيق رؤية السائقين أثناءالقيادة، ناصحة بتوخي الحذر واتباع تعاليم المرور لتجنب ارتكاب الحوادث. 

وأكدت الأرصاد الجوية أن الطقس اليوم مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، والرياح معتدلة، دافئ على جنوب سيناء، مائل للدفء على شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد خلال ساعات النهار.

وأكدت الأرصاد الجوية أن الطقس يكون بارد على السواحل الشمالية وجنوب سيناء، شديد البرودة ليلًا على القاهرة والوجه البحري وشمال وجنوب الصعيد.

ومن المؤكد أن تتكون الشبورة المائية الكثيفة صباحًا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وأن تكون هناك فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، وفقا لبيان الأرصاد الجوية.

وأعلنت الأرصاد الجوية عن  درجات الحرارة المتوقعة الاثنين، حيث تسجل القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 11 درجة، بينما الإسكندرية تسجل العظمى 21 والصغرى 12 درجة وعن شمال الصعيد فتصل العظمى 22 والصغرى 11، أما جنوب الصعيد فتسجل العظمى 26 والصغرى 10 درجات.

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