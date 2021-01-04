مصرع وإصابة 4 أشخاص فى حادثين منفصلين بالبحر الأحمر

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لقى شخصان مصرعهما بينما أصيب آخر في انقلاب سيارة ربع نقل بطريق سهيل جنوب مدينة الشلاتين، بمحافظة البحر الأحمر، تم نقل الجثث والمصاب لمستشفى الشلاتين المركزى، وعمل محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.



كان ورد بلاغ لغرفة عمليات إسعاف محافظة البحر الأحمر يفيد بانقلاب سيارة ربع نقل، بطريق سهيل بمدينة الشلاتين، جنوب محافظة البحر الأحمر، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لموقع الحادث.



وتبين مصرع شخصين، وإصابة آخر وتم نقل المصابين لمشرحة مستشفى الشلاتين والمصاب لنفس المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتبين أن السيارة ليس بها لوحات معدنية تبين أرقامها، وتم تحرير محضر بالواقعة وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.



أما فى مدينة الغردقة تلقت غرفة عمليات البحر الأحمر إخطارا بإصابة طفل صدمته سيارة تاكسي وفرت هاربة بمنطقة مجاهد وسط مدينة الغردقة وتم نقل الطفل لمستشفى الغردقة العام لتلقي العلاج اللازم.



وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.