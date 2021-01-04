موعد مباراة مانشستر سيتى المقبلة بعد الفوز على تشيلسي













يلتقي فريق مانشستر سيتي، مع مانشستر يونايتد، يوم الأربعاء 6 يناير في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب أولدترافورد، ضمن منافسات نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.





وستقام المباراة بين مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الثانية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.



