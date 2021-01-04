موعد مباراة مانشستر سيتى المقبلة بعد الفوز على تشيلسي

الإثنين 04/يناير/2021 - 05:30 ص
بوابة الفجر
أحمد عصام



يلتقي فريق مانشستر سيتي، مع مانشستر يونايتد، يوم الأربعاء 6 يناير في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب أولدترافورد، ضمن منافسات نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية. 

وستقام المباراة بين مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الثانية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية. 

وقد حقق مانشستر سيتي الفوز بالأمس على حساب تشيلسي، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب ستامفورد بريدج في لندن، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

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