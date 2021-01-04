نجم الأهلي السابق : بواليا إضافة قوية للأهلي وأتوقع نجاحه









علق شادي محمد نجم الأهلي السابق على تعاقد المارد الأحمر مع الزامبي والتر بواليا مهاجم الجونة السابق.





وقال شادي في تصريحات لبرنامج '' البريمو '' عبر قناة '' Ten '' أن بواليا سيمثل إضافة قوية لخط هجوم الفريق، واختيار مميز من لجنة الكرة بالأهلي، وأن هناك صفقات أخرى سيعلن عنها النادي خلال أيام فى خط الدفاع.



