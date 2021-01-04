نجم الأهلي السابق : بواليا إضافة قوية للأهلي وأتوقع نجاحه

الإثنين 04/يناير/2021 - 07:45 ص
بوابة الفجر
أشرف عبدالناصر


علق شادي محمد نجم الأهلي السابق على تعاقد المارد الأحمر مع الزامبي والتر بواليا مهاجم الجونة السابق. 

وقال شادي   في تصريحات لبرنامج '' البريمو '' عبر قناة '' Ten ''  أن بواليا سيمثل إضافة قوية لخط هجوم الفريق، واختيار مميز من لجنة الكرة بالأهلي، وأن هناك صفقات أخرى سيعلن عنها النادي خلال أيام فى خط الدفاع.

وأضاف شادي أن بطولة كأس العالم للأندية تعتبر بمثابة تكريم و مكافأة التتويج بلقب دوري أبطال افريقيا.

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