أحمد الشيخ: تعرضت للتهديد بعد إعلان انتقالي للأهلي













كشف أحمد الشيخ، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز الحالي والأهلي السابق، عن أنه تعرض للتهديد بعد إعلان خبر انتقاله إلى صفوف النادي الأهلي.





وأوضح أحمد الشيخ في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار"، أن أحد وكلاء اللاعبين قام بتهديده بعد أن تم الإعلان عن انتقاله بشكل رسمي إلى النادي الأهلي.





وأكد أن هذه التهديدات لم تهمه، وقام بالإنضمام إلى صفوف النادي الأهلي بشكل طبيعي.



