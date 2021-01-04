أحمد الشيخ: غضبت من جماهير الأهلي لهذا السبب













أبدى أحمد الشيخ لاعب نادي بيراميدز، استيائه من جماهير النادي الأهلي بسبب الهجوم عليه خلال فترة تواجده داخل النادي، بسبب إعلان شعر قمت بعمله لأحد الشركات خلال الفترة الماضية، وفوجئت من الهجوم على شخصي.





وقال الشيخ في تصريحات تلفزيونية لبرنامج نمبر وان، "فوجئت بهجوم كبير وحملة ضدي من جانب جماهير نادي الأهلي بسبب الإعلان الذي قمت بعمله لأحد الشركات".



