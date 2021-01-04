بسبب الشبورة الكثيفة.. إغلاق 10 طرق رئيسية بالمحافظات

الإثنين 04/يناير/2021 - 06:17 ص
بوابة الفجر
أغلقت الإدارة العامة للمرور، 10 طرق رئيسية بالمحافظات بسبب الشبورة الكثيفة، في الساعات الأولى من اليوم الاثنين.

وشملت قائمة الطرق التي تم إغلاقها الآتي:
- طريق الإسكندرية الصحراوي  
- طريق العلمين الصحراوي 
-  طريق الكريمات الصحراوي الشرقي 
-  طريق مصر اسوان الزراعي من كمين المالطية حتي كمين الرحمانية 
-  طريق أسيوط 
- طريق الإسماعيلية الصحراوي 
- طريق بورسعيد
- محور ٣٠ يونيو القادم من العين السخنة اتجاه السويس والقادم من الإسماعيلية اتجاه السويس
- الطريق الدائري الإقليمي
-طريق السويس الصحراوي

وأهابت الإدارة العامة للمرور بإشراف اللواء محمود عبدالرازق مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور، بقائدي المركبات الالتزام بقواعد المرور، وتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

المرور الشبورة اغلاق طرق

أخبار تهمك

عاجل.. تأكد غياب نجم الأهلي عن مواجهة سونيديب في دوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 10 ساعة

باتشيكو يوافق على رحيل نجمي الزمالك فى الشتاء

منذ حوالي 11 ساعة

موعد قيد والتر بواليا في قائمة الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

حقيقة مفاوضات الزمالك مع نجم الأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

خاص لـ "الفجر الرياضي".. تعرف على راتب بواليا مع الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

خطوة مفاجئة من الزمالك لاستعادة نجمه المتوهج

منذ حوالي 14 ساعة

الزمالك يحدد السعر النهائي لبيع مصطفي محمد

منذ حوالي 6 ساعات

تراجع كبير في إصابات كورونا.. الصحة تعلن البيان اليومي

منذ حوالي 6 ساعات

أول تعليق من مرتضى منصور بعد تأجيل دعوى عودته لرئاسة الزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

أبرزها "الدائري الإقليمي".. إغلاق 6 طرق ومحاور رئيسية

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يحسم صفقته الصيفية الأولى

منذ حوالي 13 ساعة

تعرف على التفاصيل المالية في صفقة الأهلي الجديدة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. "الصحة" تعلن وفاة 54 شخصا بفيروس كورونا (بيان رسمي)

منذ يوم

عاجل.. حقيقة مفاوضات الزمالك مع نجم الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

جريمة الـ"25 ثانية".. "الفجر" في مسرح جريمة قتل مُدرسة ببولاق الدكرور.. والمتهم أشعل سيجارة:"أنا مستني البوليس" (فيديو وصور)

منذ حوالي 12 ساعة

عمار حمدي يطلب العودة إلى الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:59 م

عاجل.. تأكد غياب نجم الأهلي عن مواجهة سونيديب في دوري أبطال أفريقيا

أبرزها "الدائري الإقليمي".. إغلاق 6 طرق ومحاور رئيسية

03:19 ص

جريمة الـ"25 ثانية".. "الفجر" في مسرح جريمة قتل مُدرسة ببولاق الدكرور.. والمتهم أشعل سيجارة:"أنا مستني البوليس" (فيديو وصور)

06:34 م

باتشيكو يوافق على رحيل نجمي الزمالك فى الشتاء

07:30 م

تعرف على التفاصيل المالية في صفقة الأهلي الجديدة

12:29 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | مولانا عاشق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: هدايا المشاهير فى رأس السنة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عام التحولات الكبرى