بسبب الشبورة الكثيفة.. إغلاق 10 طرق رئيسية بالمحافظات

أغلقت الإدارة العامة للمرور، 10 طرق رئيسية بالمحافظات بسبب الشبورة الكثيفة، في الساعات الأولى من اليوم الاثنين.





وشملت قائمة الطرق التي تم إغلاقها الآتي:

- طريق الإسكندرية الصحراوي

- طريق العلمين الصحراوي

- طريق الكريمات الصحراوي الشرقي

- طريق مصر اسوان الزراعي من كمين المالطية حتي كمين الرحمانية

- طريق أسيوط

- طريق الإسماعيلية الصحراوي

- طريق بورسعيد

- محور ٣٠ يونيو القادم من العين السخنة اتجاه السويس والقادم من الإسماعيلية اتجاه السويس

- الطريق الدائري الإقليمي

-طريق السويس الصحراوي



