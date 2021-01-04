بسبب الشبورة الكثيفة.. إغلاق 10 طرق رئيسية بالمحافظات
الإثنين 04/يناير/2021 - 06:17 ص
أغلقت الإدارة العامة للمرور، 10 طرق رئيسية بالمحافظات بسبب الشبورة الكثيفة، في الساعات الأولى من اليوم الاثنين.
وشملت قائمة الطرق التي تم إغلاقها الآتي:
- طريق الإسكندرية الصحراوي
- طريق العلمين الصحراوي
- طريق الكريمات الصحراوي الشرقي
- طريق مصر اسوان الزراعي من كمين المالطية حتي كمين الرحمانية
- طريق أسيوط
- طريق الإسماعيلية الصحراوي
- طريق بورسعيد
- محور ٣٠ يونيو القادم من العين السخنة اتجاه السويس والقادم من الإسماعيلية اتجاه السويس
- الطريق الدائري الإقليمي
-طريق السويس الصحراوي
وأهابت الإدارة العامة للمرور بإشراف اللواء محمود عبدالرازق مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور، بقائدي المركبات الالتزام بقواعد المرور، وتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.
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