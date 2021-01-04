"كل الناس اتخلت عني".. تصريحات صادمة لحورية فرغلي

الإثنين 04/يناير/2021 - 05:32 ص
بوابة الفجر

عبرت الفنانة حورية فرغلي، عن استيائها الشديد إزاء التنكر الشديد الذي تجده من زملائها في الوسط الفني بعد دخولها في دوامة العملية الجراحية في أنفها.

وأكدت في تصريحات صحفية، إلى أن أغلب الناس ابتعدوا عنها ولا يتصل بها أحد خاصة في الوسط الفني.

وعبرت عن انزعاجها الشديد يقدم لها التهانى لعدم حصولها على جوائر عن أعمالها أو دعوتها للمهرجانات.

يذكر أن حورية فرغلي، ظهرت مؤخرًا في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، على السجادة الحمراء وذلك بإطلالة متألقة.

 

وارتدت "فرغلي" فستان أسود مفتوح من ناحية الصدر، وطويل يبرز مدى أناقتها واصطحبت شنطة واعتمدت على شعر قصير منسدل على كتفها.

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