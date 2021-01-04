لاعب الأهلي السابق: البعض طالبني بالصبر ولكني أصريت على الرحيل













كشف أحمد الشيخ لاعب نادي بيراميدز الحالي، عن كواليس رحيله عن النادي الأهلي وانتقال معارًا إلى صفوف فريقه السابق نادي مصر المقاصة خلال فترة تولي إيهاب جلال مسئولية قيادة الفريق فنيا.





وقال الشيخ في تصريحات تلفزيونية لبرنامج نمبر وان، "هناك عدد من اللاعبين داخل النادي الأهلي طالبوني بالصبر وعدم الرحيل عن النادي الأهلي، لكن كان هناك إصرار كبير مني من أجل الرحيل عن النادي والانتقال لصفوف نادي مصر المقاصة، من أجل إثبات ذاتي".





وأشار، " جماهير النادي الاهلي ساعدتني فى وقت إعارتي على النجاح، مع مصر المقاصة، وجمهور الزمالك اتهموني بالتواطؤ مع الأهلي بعد إضاعة ركلة الجزاء".



