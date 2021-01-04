الشيخ: تنازلت عن هذا المبلغ للانتقال إلى الأهلي وكثرة المدربين أثر على مستوايا













كشف أحمد الشيخ لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز الحالي، والأهلي السابق، عن المبلغ الذي تنازل عنه من أجل الانتقال إلى صفوف القلعة الحمراء.





وأوضح في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار"، أنه تنازل عن 2,5 مليون جنية من عقده من أجل اللعب في الأهلي.





وأشار إلى أنه صادفه سوء توفيق كبير في بداية مشواره مع النادي الأهلي، في الوقت الذي كان يتدرب فيه بشكل قوي من أجل الظهور بالشكل المناسب.





وأكد الشيخ أنه لم يتمكن من النوم في ليلة انتقاله للأهلي، من شدة الفرحة، موضحا أن عم حارث هو أول من استقبله في غرفة تغيير الملابس.



