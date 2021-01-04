نجم مانشستر سيتي ينتهك بروتوكول كورونا في رأس السنة

الإثنين 04/يناير/2021 - 04:12 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن

كشفت تقارير صحفية بريطانية أن أحد نجوم مانشستر سيتي الإنجليزي قام بانتهاك البروتوكول الصحي الخاص بفيروس كورونا أثناء احتفالات رأس السنة في أواخر الشهر الماضي.
ونوهت صحيفة ذا صن البريطانية أن بنجامين ميندي نجم مانشستر سيتي الإنجليزي أقام حفلًا في منزله ليلة رأس السنة عقب أيام من إلغاء مباراة فريقه أمام إيفرتون.
وأفادت الصحيفة البريطانية بأن تقارير بريطانية كانت قد ادعت أن عدد إصابات كورونا في مانشستر سيتي ارتفع إلى 8 حالات.
وأوضحت الصحيفة البريطانية أن ميندي أرسل أيضًا مقطع فيديو لرئيس وكالة لعارضات الأزياء في لندن يطلب منه إرسال فتيات إلى الحفل.
وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن ميندي اعتذر عن خرق البروتوكول الطبي لفيروس كورونا قائلًا أن الحفل حضره فقط صديقته وابنة أخته وابن أخيه الذين يعيشون معه.
وأكدت الصحيفة البريطانية أن ميندي عاد واعترف أن الحفل شهد أيضًا حضور صديق صديقته وشريكته بالإضافة إلى رئيس الطهاة.
وألمحت الصحيفة البريطانية أن الصور التي تم التقاطها لمنزل ميندي من الخارج أظهرت أن 3 فتيات غادرن في السادسة صباحًا يوم رأس السنة الجديدة.
وذكرت الصحيفة البريطانية أن ميندي أصر على أنه لم يسمح للفتيات بالدخول إلى منزله.

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