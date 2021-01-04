أبرزها "الدائري الإقليمي".. إغلاق 6 طرق ومحاور رئيسية

قررت الإدارة العامة للمرور، صباح الاثنين، إغلاق 6 طرق ومحاور رئيسية في نطاق محافظات الجمهورية بسبب الشبورة المائية، وهي طريق الإسكندرية الصحراوي، و طريق الإسماعلية، و محور ٣٠ يونيو القادم من العين السخنة اتجاه السويس والقادم من الإسماعلية اتجاه السويس، و طريق بورسعيد، و أعلى الدائري الإقليمي عند بوابات الخطاطبة، و طريق السويس.



