أبرزها "الدائري الإقليمي".. إغلاق 6 طرق ومحاور رئيسية

الإثنين 04/يناير/2021 - 03:19 ص
بوابة الفجر
قررت الإدارة العامة للمرور، صباح الاثنين، إغلاق 6 طرق ومحاور رئيسية في نطاق محافظات الجمهورية بسبب الشبورة المائية، وهي طريق الإسكندرية الصحراوي، وطريق الإسماعلية، ومحور ٣٠ يونيو القادم من العين السخنة اتجاه السويس والقادم من الإسماعلية اتجاه السويس، وطريق بورسعيد، وأعلى الدائري الإقليمي عند بوابات الخطاطبة، وطريق السويس.

وأهابت الإدارة العامة للمرور بإشراف اللواء محمود عبدالرازق مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور، بقائدي المركبات الالتزام بقواعد المرور، وتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.

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محاور رئيسية الشبورة إغلاق 6 طرق

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