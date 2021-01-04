محمد العدل يحتفل بمسيرته الإخراجية ويستطلع آراء جمهوره في أفضل أعماله

احتفل المخرج محمد العدل بمرور 10 سنوات على مسيرته الإخراجية.

وكتب عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، "الرحلة بقالها ١٠ سنين.. ربنا كرمني فيها آخر كرم الحمد لله ولسه اللي جاي أحلى إن شاء الله".

واستطلع أراء جمهوره في أعماله قائلًا: "قولوا لي إيه أكتر حاجة بتحبوها.. يا كريم يا رب".

يذكر أن آخر أعمال العدل السينمائية فيلم "صاحب المقام" أول فيلم صوفي مصري كما وصفه الكاتب إبراهيم عيسى.

وشارك في بطولته إلى جانب آسر ياسين كل من يسرا وأمينة خليل، وريهام عبد الغفور، وبيومي فؤاد. تأليف الكاتب إبراهيم عيسى، وإنتاج أحمد السبكي، وإخراج ماندو العدل.



