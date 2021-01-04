مازال يحتل جيرارد مورينو، مهاجم فياريال، صدارة جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني، برصيد 9 أهداف، متساويًا مع كل من، ياجو أسباس، لاعب سيلتا فيجو ولويس سواريز، نجم أتلتيكو مدريد.









وجاء في المركز الثالث كريم بنزيمة لاعب فريق ريال مدريد برصيد 8 أهداف، متساويًا مع لويس سوايز بنفس رصيد الأهداف.









ثم الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة، لاعب وميكيل أويارزابال ريال سوسيداد ولكل منهما 7 أهداف.









وفيما يلي جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل مواجهات الجولة الثامنة عشر:





1 – جيرارد مورينو 9 أهداف.





2 – ياجو اسباس 9 أهداف.





3 – كريم بنزيما 8 أهداف.





4 – لويس سوايز 8 أهداف.





5 – ميكيل أويارزابال 7 أهداف.





6 – ليونيل ميسي 7 أهداف





7 – خوسيه موراليس 6 أهداف.





8- جواو فيليكس 5 أهداف.





9 – باكو ألكاسير 5 أهداف.



