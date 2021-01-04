ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل مواجهات الجولة الثامنة عشر

الإثنين 04/يناير/2021 - 03:02 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
مازال يحتل جيرارد مورينو، مهاجم فياريال، صدارة جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني، برصيد 9 أهداف، متساويًا مع كل من، ياجو أسباس، لاعب سيلتا فيجو ولويس سواريز، نجم أتلتيكو مدريد.


وجاء في المركز الثالث كريم بنزيمة لاعب فريق ريال مدريد برصيد 8 أهداف، متساويًا مع لويس سوايز بنفس رصيد الأهداف.


ثم الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة، لاعب وميكيل أويارزابال ريال سوسيداد ولكل منهما 7 أهداف.


وفيما يلي جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل مواجهات الجولة الثامنة عشر:

1 – جيرارد مورينو 9 أهداف.

2 – ياجو اسباس 9 أهداف.

3 – كريم بنزيما 8 أهداف.

4 – لويس سوايز  8 أهداف.

5 – ميكيل أويارزابال 7 أهداف.

6 – ليونيل ميسي 7 أهداف

7 – خوسيه موراليس 6 أهداف.

8- جواو فيليكس 5 أهداف.

9 – باكو ألكاسير 5 أهداف.

10 – كارلوس سولير 5 أهداف.

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