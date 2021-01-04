أحمد الشيخ: بدأت مسيرتي في مركز شباب بني سويف وهذه قيمة عقدي مع التليفونات

الإثنين 04/يناير/2021 - 03:01 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي


سرد أحمد الشيخ، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز حاليًا والأهلي سابقًا، مراحله الأولى في عالم كرة القدم، ورحلته في الأندية.

وأشار أحمد الشيخ في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار"، إلى أنه بدأ لعب كرة القدم في سن صغير، موضحا أنه كان يمارسها في كل مكان.

وأوضح أن مركز الشباب ببني سويف كانت أولى محطاته في كرة القدم ومنه انتقل إلى نادي تليفونات بني سويف.

وواصل، "كنت اتقاضى 7 آلاف جنيه فقط في الموسم، مع فريق تليفونات بني سويف، وتحملنا الكثير من أجل النادي".

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