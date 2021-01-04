حكاية الذئب وطالبة الطب.. أوهما بالعمل كجليسة أطفال فأغتصبها بالهرم

كشفت تحقيقات النيابة، في واقعة اغتصاب طالبة بكلية الطب على يد سائق، في محافظة الجيزة، أن المتهم استدرجها إلى منزله بحجة العمل كجليسة للأطفال.





وأضافت، أن الطالبة نشرت إعلانا على مواقع التواصل الاجتماعي، لطلب عمل كجليسة أطفال فاستغل هذا السائق حاجتها للعمل، وعرض عليها توظيفها للعمل كجليسة لأطفاله مقابل ثلاثة آلاف جنيه في الشهر، واتفاق معها على أن تبيت مع أطفاله في منزله، وأن زوجته متوفية.





وأشارت التحقيقات إلى أن الفتاة قبلت هذا العرض، نظرا لاحتياجها للعمل، لوجود خلافات بينها وبين أهلها لأنهم يرفضون خطبتها لزميل لها، كما أنها طالبة، تدرس في كلية الطب، وعندما ذهبت إلى العمل قضت ساعتين مع الأطفال، حتى ناموا، ووفوجئت بعد نومهم أن السائق يحاول الاعتداء عليها، فقاومته، إلا أنه أشهر في وجهها سلاحا (طبنجة صوت)، وأكمل اغتصابها.





وأوضحت التحقيقات، أن المتهم ترك الفتاة تذهب بعدما أكمل جريمته، وفوجئ فيما بعد أنه تم إبلاغ الشرطة والقبض عليه.



