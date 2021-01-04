ترتيب الدوري الإسباني قبل مواجهات الجولة الثامنة عشر

الإثنين 04/يناير/2021 - 02:32 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد

يجلس أتلتيكو مدريد على عرش جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 38 نقطة، بفارق نقطتين عن ريال مدريد الوصيف.


ولكن الروخيبلانكوس يملك مواجهتين مؤجلتين، وذلك عقب انتصار الروخيبلانكوس اليوم على حساب مضيفه ديبورتيفو ألافيس بهدفين مقابل هدف.


ويحتل فريق ريال سوسيداد المركز الثالث برصيد 30 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن صاحب المرتبة الرابعة فياريال.

وجاء ترتيب الدوري الإسباني قبل مواجهات الجولة الثامنة عشر كالآتي:-


1 – أتلتيكو مدريد – 38 نقطة

2 – ريال مدريد – 36 نقطة

3 – ريال سوسيداد – 30 نقطة

4 – فياريال – 29 نقطة

5 – برشلونة – 28 نقطة

6 – إشبيلية – 27 نقطة

7 – غرناطة – 24 نقطة

8 – سيلتا فيجو – 23 نقطة

9 – أتلتيك بيلباو – 21 نقطة

10 – ريال بيتيس – 20 نقطة

11 – إيبار – 19 نقطة

12 – قادش – 19 نقطة

13 – ليفانتي – 18 نقطة

14 – ديبورتيفو ألافيس – 18 نقطة

15 – بلد الوليد – 18 نقطة

16- خيتافي – 17 نقطة

17- إلتشي – 16 نقطة

18- فالنسيا – 15 نقطة

19- أوساسونا – 14 نقطة

20 – هويسكا – 12 نقطة

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