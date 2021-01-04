الشيخ: الأهلي تعاقد مع أسماء كبيرة لتدريب الفريق ولكنهم لا يستحقون

الإثنين 04/يناير/2021 - 02:30 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي



كشف أحمد الشيخ صانع ألعاب النادي الأهلي السابق وبيراميدز الحالي، عن رأيه في المدربين الذين تولوا قيادة القلعة الحمراء خلال فترة تواجده داخل النادي، قبل توجيه الشكر له من قبل لجنة التخطيط بالنادي على الفترة التي قضاها داخل النادي.

وقال الشيخ في تصريحات تلفزيونية لبرنامج نمبر وان، "بعض المدربين الذين تولوا منصب المدير الفني للفريق كانوا لايستحقون التواجد في هذا المنصب بشكل نهائي، خاصة وأنهم كانوا غير جديرين بالتواجد في هذا القلعة الحمراء".

وأضاف، " مارتن يول كان لايستحق التواجد في منصب المدير الفني للنادي الاهلي، وكان دائما ما يقول لي أنت مناسب للزواج من ابنتي وأخبرني أنني امتلك أموال كبيرة".

وواصل، " جوزيه بيسرو المدير الفني السابق للفريق، كان مدرب كبير على المستوي الخططي لكنه رحل عن الفريق بسبب العرض المقدم له من نادي سبورتنج لشبونه آنذاك ".

واختتم،" مايكل ليندمان مدرب الاحمال بالفريق، أحضر لي عدد من العروض من أندية هولندية وخارجية لكن النادي الأهلي رفض رحيلي فى ذلك الوقت بشكل نهائي".

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