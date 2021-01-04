أكرم عبدالمجيد الأقرب لقيادة بلقاس

الإثنين 04/يناير/2021 - 02:28 ص
بوابة الفجر
هيثم حبيب
توصل مسئولى بلقاس لإتفاق مع أكرم عبدالمجيد لتولى قيادة الفريق الأول خلفا لصلاح غباشى والذى تقدم بإستقالته اليوم عقب هزيمة الفريق أمام ميجاسبورت بهدفين مقابل هدف.

و قرر هيثم عرابى المشرف العام على الكرة قبول الإستقالة مع تقديم الشكر لغباشى على الفترة التى قاد فيها الفريق فنيا منذ بداية الموسم.

و تقدم أكرم عبدالمجيد بإعتذاره لمجلس إدارة شربين والذى يتولى قيادته حاليا عن الإستمرار فى الفترة المقبلة تمهيدا لإعلان تعاقده رسميا مع بلقاس.

أخبار تهمك

تراجع كبير في إصابات كورونا.. الصحة تعلن البيان اليومي

منذ ساعتين و 18 دقيقة

عاجل.. حقيقة مفاوضات الزمالك مع نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تأكد غياب نجم الأهلي عن مواجهة سونيديب في دوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 7 ساعات

جريمة الـ"25 ثانية".. "الفجر" في مسرح جريمة قتل مُدرسة ببولاق الدكرور.. والمتهم أشعل سيجارة:"أنا مستني البوليس" (فيديو وصور)

منذ حوالي 8 ساعات

موعد قيد والتر بواليا في قائمة الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

تقارير.. تشيلسي يستقر على بدلاء مدربه

منذ ساعتين و 12 دقيقة

باتشيكو يوافق على رحيل نجمي الزمالك فى الشتاء

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يحسم صفقته الصيفية الأولى

منذ حوالي 9 ساعات

أول تعليق من الأهلي على تأجيل الحكم في قضية نادي القرن

منذ حوالي 4 ساعات

مدرب بيراميدز يستقر على تغيير مركز أحمد فتحي

منذ حوالي 5 ساعات

أول تعليق من مرتضى منصور بعد تأجيل دعوى عودته لرئاسة الزمالك

منذ حوالي 10 ساعة

ريال مدريد يستهدف التعاقد مع نجم ليفربول فى الصيف

منذ ساعتين و 48 دقيقة

الزمالك يحدد السعر النهائي لبيع مصطفي محمد

منذ ساعتين و 47 دقيقة

خاص لـ "الفجر الرياضي".. تعرف على راتب بواليا مع الأهلي

منذ ساعتين و 16 دقيقة

عمار حمدي يطلب العودة إلى الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على التفاصيل المالية في صفقة الأهلي الجديدة

منذ ساعتين و 18 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:59 م

عاجل.. تأكد غياب نجم الأهلي عن مواجهة سونيديب في دوري أبطال أفريقيا

تعرف على التفاصيل المالية في صفقة الأهلي الجديدة

12:29 ص

عمار حمدي يطلب العودة إلى الأهلي

10:32 م

عاجل.. حقيقة مفاوضات الزمالك مع نجم الأهلي

10:58 م

تراجع كبير في إصابات كورونا.. الصحة تعلن البيان اليومي

12:28 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | مولانا عاشق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: هدايا المشاهير فى رأس السنة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عام التحولات الكبرى