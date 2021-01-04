أكرم عبدالمجيد الأقرب لقيادة بلقاس

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توصل مسئولى بلقاس لإتفاق مع أكرم عبدالمجيد لتولى قيادة الفريق الأول خلفا لصلاح غباشى والذى تقدم بإستقالته اليوم عقب هزيمة الفريق أمام ميجاسبورت بهدفين مقابل هدف.



و قرر هيثم عرابى المشرف العام على الكرة قبول الإستقالة مع تقديم الشكر لغباشى على الفترة التى قاد فيها الفريق فنيا منذ بداية الموسم.



و تقدم أكرم عبدالمجيد بإعتذاره لمجلس إدارة شربين والذى يتولى قيادته حاليا عن الإستمرار فى الفترة المقبلة تمهيدا لإعلان تعاقده رسميا مع بلقاس.