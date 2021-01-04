إلهام شاهين لـ"الفجر الفني": أحلم بتجسيد شخصية تاريخية.. و"حظر تجول" إضافة لتاريخي السينمائي (حوار)

*تجربتي فى "حظر تجول" إضافة لتاريخي السينمائي.









*أصبت بالاكتئاب بعد انتهاء "حظر تجول".









*الفيلم جرئ ويناقش قضية مهمة مسكوت عنها.









*تقبيل يد أمينة خليل كان أصعب مشهد لى.









*استعد لمسلسل "عش الدبابير" وفيلم "أهل العيب" خلال الفترة المقبلة.









فنانة من الطراز القديم استطاعت أن تتألق وتخطف الأنظار بأدوارها المتنوعة والمتميزة، قدمت خلال مشوارها الفني 100 فيلم سينمائي، ونالت العديد من الجوائز حتى أطلق عليها "صائدة الجوائز"، يعرض لها حاليا فيلمها "حظر تجول"، وهو الـ 101 فى تاريخها السينمائي، الذى حازت من خلاله على أفضل ممثلة فى مهرجان القاهرة السينمائي الدولي فى دورته الـ 42.









أجري "الفجر الفني" حوارا خاصا مع الفنانة إلهام شاهين، لتكشف لنا كواليس فيلم "حظر تجول"، أصعب المشاهد التى واجهتها أثناء التصوير، ماذا يمثل لها الفيلم رقم 101، ماتستعد له خلال الفترة المقبلة.









وإلى نص الحوار:









فى البداية.. حدثينا عن تجربتك الـ 101 فى السينما من خلال "حظر تجول"؟

اعتبر هذه التجربة إضافة لتاريخي السينمائي فالعمل له رسالة مهمة جدًا، حيث ويناقش قضية من أكثر القضايا الاجتماعية الصعبة، التى لا يسلط عليها الضوء وصعب مناقشتها، فالموضوع مختلف والدور جديد ولم أعيش هذه التجربة فى الـ 100 فيلم الذى قدمته من قبل.





الفيلم يناقش قضية "زنا المحارم" وهي قضية جريئة.. ألم تقلقي من رد الجمهور؟

بالطبع فكرة الفيلم جريئة، لكن يجب على الفن أن يعرض أهم القضايا فى المجتمع وحتى إن انتقد الجمهور العمل في البداية، سيدركون قيمته بعد مشاهدته.





ماهى تفاصيل شخصيتك فى "حظر تجول"؟

أجسد دور سيدة تدعى"فاتن"، تخرج من السجن بعد 20 عاما لتجد كل شيء تغير وتحول، وهى في عمر الـ 70، وهذا يظهر فى شعرها الأبيض ووزنها الزائد.





كيف استعددتي لشخصية "فاتن"؟

الشخصية احتاجت منى تفاصيل مختلفة خاصة فى شكلي، لأنها كما وصفت سيدة عجوز تخرج من السجن بعد 20 عاما، فالأمر تتطلب مجهود كبير حتى استطيع أن اعكس حالة تلك السيدة.





كيف أثرت هذه الشخصية على إلهام شاهين؟

أصيبت بالاكتئاب بعد انتهاء التصوير، فالفيلم صعب جدا ويناقش قضية مهمة جدا فى المجتمع.





ماهى أصعب المشاهد التى واجهتك أثناء التصوير؟

المشهد الأخير يعد من أصعب المشاهد، وذلك حينما قبلت يد ابنتي التى تجسد دورها "أمينة خليل"، لأنني لم أقم من قبل خلال حياتي الفنية أو الشخصية بتقبيل يد أحد، حتى أمى رغم حبي الشديد لها لم أقبل يدها.





كيف كان تعاونك مع المخرج أمير رمسيس؟

التعاون مع أمير رمسيس مريح جداً وأنا سعدت به جدا خاصة أن أمير من نوعية المخرجين التى تهتم بالتفاصيل ولا تضيع دقيقة واحدة دون جدوي، وهذا ماتتطلبته شخصية فاتن التى أقدمها فى الفيلم.





تعليقك على عرض فيلم "حظر تجول" فى مهرجان القاهرة السينمائي؟

سعدت جداً بعرض فيلمي فى مهرجان القاهرة السينمائي وهذا يعد شرف لي وسعدت أيضاً بتكريمي كأفضل ممثلة.









قدمتي العديد من الأدوار.. هل هناك شخصية تحلم إلهام شاهين فى تجسيدها؟

لدي حلم بتقديم شخصية حتشبسوت، لكن بالطبع تكلفة إنتاج الأعمال التاريخية باهظة، وبالتالي دُفن حلمي بتجسيد أي شخصية تاريخية.









فى نهاية حديثنا.. ما جديد إلهام شاهين خلال الفترة المقبلة؟

استعد الآن لمسلسل "عش الدبابير" مع ياسمين رئيس ومحمود حميدة. وهو عمل من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج أحمد خالد موسى.





و أيضًا فيلم "أهل العيب"، مع منة شلبي ومحمد ممدوح، ومن تأليف تامر حبيب، وإخراج محمد ياسين.







