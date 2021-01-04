موعد مباراة ميلان القادمة في الدوري الإيطالي

الإثنين 04/يناير/2021 - 02:00 ص
بوابة الفجر
عبدالقادر عرابي


عزز ميلان صدارته لترتيب الدوري الإيطالي، بعد فوزه خارج قواعده على مضيفه بينيفينتو بثنائية دون رد، في الجولة 15 من الدوري الإيطالي، والتي أقيمت بملعب "تشيرو فيجوريتو".

سجل هدفي الأهلي، فرانك كيسي في الدقيقة 15 من ركلة جزاء، ورافائيل لياو في الدقيقة 49 من عمر اللقاء.

بهذا الفوز، ارتفع رصيد ميلان للنقطة 37، بينما تجمد رصيد بينيفينتو عن النقطة 18، يحتل بها المركز العاشر.

وستكون مواجهة ميلان المقبلة، ضد غريمه يوفنتوس، في قمة مواجهات الجولة 16، وذلك على ملعب سان سيرو.

وتقام المباراة مساء الأربعاء المقبل 6 يناير، في تمام الساعة العاشرة إلا الربع مساءاً بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة إلا الربع بتوقيت مكة، الثامنة إلا الربع بتوقيت جرينتش.

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