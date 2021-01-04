نجم الأهلي السابق يكشف تفاصيل تعثر انتقاله إلى الدوري السويسري













أكد أحمد الشيخ لاعب نادي بيراميدز، الحالي أنه كان قريبا من الانتقال لصفوف نادي زيورخ السويسري خلال فترة تواجد المجلس السابق الذي كان يدير النادي الأهلي.





وأوضح أن أحد المسئولين بالنادي الأهلي رفض فكرة رحيله بشكل نهائي إلى الدوري السويسري.





وقال الشيخ في تصريحات تلفزيونية لبرنامج نمبر وان، " أنا من قمت بجلب حسين السيد إلى نادي الاتفاق السعودي، بعد الحديث مع رئيس النادي والمدير الفني للفريق الذي اقتنع بضمه لصفوف الفريق".





وأضاف، " رئيس الاتفاق السعودي طلب الحصول على خدماتي بشكل نهائي، لكن النادي الأهلي كان يرغب فى عودتي إلى الفريق وعدت على الفور".



