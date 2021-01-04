مي مطر تطلق أحدث أغانيها بعنوان بـ"المبدأ"

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طرحت الفنانة اللبنانية ​مي مطر​ أغنيتها الجديدة "بالمبدأ"، وذلك عبر تطبيق الأغاني أنغامي.



الأغنية من كلماتها وألحانها، توزيع موسيقي طوني بو خليل، وتناقل محبيها العمل عبر صفحاتهم بمواقع التواصل الاجتماعي.



وصورت مي الأغنية على طريقة الفيديو كليب مع المخرجة فالنتينا خوند، وشاركها الكليب الممثل اللبناني إيلي متري.



ويعتبر الكليب بمثابة عودة قوية لمي إلى الساحة الفنية بعد فترة طويلة من الغياب، مع أعمال مهمة على صعيد الموسيقى والإنتاج.