أحمد الشيخ: وقعت للزمالك وهذا سبب تغيير وجهتي













أكد أحمد الشيخ، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز حاليًا والأهلي سابقًا، أنه قام بالتوقيع لنادي الزمالك قبل انتقاله إلى الأهلي، أثناء تواجده في صفوف مصر المقاصة.





وأشار إلى أن الزمالك هو أول فريق قام بالتفاوض معه، عن طريق أحمد سليمان، ولكنه رفض الخروج إلا بموافقة نادي مصر المقاصة.





وأوضح الشيخ في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار"، أنه وقع للزمالك بسبب ثقته في أحمد سليمان، مؤكدا أنه تعرض للغرامة من إدارة المقاصة، والتي قابلها بصدر رحب.





وتابع، "إيهاب جلال طالبني بالتركيز في الملعب فقط، وتعرضي للإصابة في نهاية الموسم جعل الزمالك يتراجع عن إكمال التعاقد معي".





وكشف أنه بعد عودته من الإصابة تألق أمام الزمالك وسجل هدف وتسبب في ركلة جزاء، وفي هذه المباراة، تعرض للمضايقات من لاعبي القلعة البيضاء.



