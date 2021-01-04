تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة ساوثهامبتون بالدوري الإنجليزي

يلتقي اليوم الاثنين نادي ليفربول نظيره نادي ساوثهامتون ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".





ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين اليوم الاثنين فى تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب سينت ماري الدولي بمدينة ساوثهامتون.





وجاءت تشكيلة ليفربول المتوقعة كالتالي:





حراسة المرمي: أليسون بيكر.





خط الدفاع: نت فيليبس، أرنولد، روبيرتسون، فابينهو.





خط الوسط: هنديرسون، فينالدوم، جونز.



