تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة ساوثهامبتون بالدوري الإنجليزي

الإثنين 04/يناير/2021 - 01:07 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
يلتقي اليوم الاثنين نادي ليفربول نظيره نادي ساوثهامتون ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ". 

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين اليوم الاثنين فى تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب سينت ماري الدولي بمدينة ساوثهامتون. 

وجاءت تشكيلة ليفربول المتوقعة كالتالي: 

حراسة المرمي: أليسون بيكر. 

خط الدفاع: نت فيليبس، أرنولد، روبيرتسون، فابينهو.

خط الوسط: هنديرسون، فينالدوم، جونز.

خط الهجوم: محمد صلاح، ساديو ماني، فيرمينو.

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