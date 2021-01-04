عمرو أديب عن واقعة الحسينية: "فرصة.. واللي غلط هيتحاسب"

قال الإعلامي عمرو أديب، إن المتسبب في واقعة مستشفى الحسينية سيحاسب، والدولة لن تتركه، مشيرا إلى أن ما حدث في مستشفى الحسينية يحدث في كل دول العالم، وهذا ليس مبرر، "اللي غلط هيتحاسب".





وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أنه مع زيادة حالات الإصابة يحدث ضغط على الأنظمة الصحية، مضيفا: "ما حدث مؤلم وهزنا كلنا"، لافتا إلى أن ما حدث فرصة حتى يعرف المواطن نتيجة أفعاله، والدولة تعرف أين تقع المشكلة.



